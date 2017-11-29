Саакашвили призвал украинцев выйти на пикет случае его ареста

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев блокировать в случае его ареста здания областных государственных администраций, генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины.

Саакашвили сообщил, что президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины его арестовать по сфальсифицированными уголовному делу.

"В случае и в день моего ареста я призываю блокировать областные государственные администрации и здание СБ Украины, и ГП Украины", — сказал Саакашвили на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что блокирование должно происходить с помощью мирного пикета. "Я призываю людей, которые собираются на марш третьего декабря, не боятся прийти на марш. Это не марш Саакашвили. Будет Саакашвили сидеть — все равно приходите", — отметил политик.

Он подчеркнул, что не собирается осуществлять на Украине государственный переворот, а только "переворот сознания". Саакашвили отметил, что ранее от Порошенко к нему приходил человек, который предупредил его о депортации, если он не прекратить политическую деятельность на Украине.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

Изначально соорганизаторами акции выступали целый ряд политических сил разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. После первой недели митингов большинство политических сил заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве будет расширен, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".