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В мире

Саакашвили призвал украинцев выйти на пикет случае его ареста

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (484)
17:3329.11.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фотоБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев блокировать в случае его ареста здания областных государственных администраций, генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили заявил, что считает невозможной свою экстрадицию в Грузию
Саакашвили сообщил, что президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины его арестовать по сфальсифицированными уголовному делу.

"В случае и в день моего ареста я призываю блокировать областные государственные администрации и здание СБ Украины, и ГП Украины", — сказал Саакашвили на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что блокирование должно происходить с помощью мирного пикета. "Я призываю людей, которые собираются на марш третьего декабря, не боятся прийти на марш. Это не марш Саакашвили. Будет Саакашвили сидеть — все равно приходите", — отметил политик.

Он подчеркнул, что не собирается осуществлять на Украине государственный переворот, а только "переворот сознания". Саакашвили отметил, что ранее от Порошенко к нему приходил человек, который предупредил его о депортации, если он не прекратить политическую деятельность на Украине.

Мания преследования
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мания преследования

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на митинге у здания Верховной рады в Киеве. 19 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили озвучил дату "часа икс" для Украины
С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

Изначально соорганизаторами акции выступали целый ряд политических сил разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. После первой недели митингов большинство политических сил заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве будет расширен, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
А как же мирный протест если ты призываешь блокировать здания ...!!!
17:58
29.11.2017
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