На Украине предложили "способ" остановить строительство Крымского моста

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На Украине рассказали о "способе остановить" строительство Крымского моста. Для этого министр инфраструктуры Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России.

"Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", — подчеркнул Омелян.

Он отметил, что сооружение моста в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины, так как в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.

"Вопли" Киева

На предложение Омеляна уже отреагировали в Крыму. По словам вице-спикера парламента республики Ремзи Ильясова, строительство моста через Керченский пролив — внутреннее дело России, и транспортный переход достроят, несмотря на призывы и "вопли" киевских властей.

"Киевские власти живут в другом мире, в котором пытаются решать свои вопросы, при этом исполняя приказы, поручения и обязательства, которые время от времени дают им западные управляющие", — сказал он РИА Новости.

"Маразм крепчал"

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, в свою очередь, назвал заявление украинского министра инфраструктуры смехотворным.

"Короткая характеристика подобного призыва: "Маразм крепчал". С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, высокопоставленные украинские чиновники должны осознавать процессы, происходящие в мире.

"Попытка отменить грандиозное строительство мировых масштабов показывает всю смехотворность правящего киевского режима… Нужно соизмерять желание что-то высказать с тем реальным положением вещей, которое существует", — подчеркнул глава ОП.

Инициатива без последствий

По словам научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антона Бредихина, инициатива Омеляна не будет иметь никаких последствий.

"Мы понимаем, что Украина таким заявлением просто пытается скрыть свои экономические трудности. Мы понимаем, что украинское производство, торговля, социально-экономическое развитие упали. И за счет претензий к России Киев пытается скрыть этот развал", — отметил политолог.

Бредихин добавил, что Москва не будет вводить ограничений для украинских судов в связи со строительством моста, поэтому никакого негативного влияния на их экономику строительство моста не оказывает.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

На прошлой неделе строители завершили монтаж пролетов автодорожной части моста на одном из четырех морских участков, соединив косу в Керченском проливе и остров Тузла.

Название моста пока не выбрали. Решение примут россияне, проголосовавшие на сайте.

На выбор предложены пять самых популярных названий, которые Минтранс определил после изучения общественного мнения на полуострове и Кубани: Крымский, Керченский, Тузлинский, мост Дружбы и мост Воссоединения.