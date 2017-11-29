Саакашвили заявил, что Порошенко распорядился его арестовать

Михаил Саакашвили во время акции протеста в Киеве, Украина. 12 ноября 2017

Михаил Саакашвили во время акции протеста в Киеве, Украина. 12 ноября 2017

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил в среду, что президент Украины Петр Порошенко дал поручение генпрокуратуре и службе безопасности страны его арестовать.

Накануне одна сгорела из палаток в стихийном городке, устроенном сторонниками Саакашвили возле здания Верховной рады Украины в центре Киева, в результате пожара никто не пострадал.

"Сегодня (в среду — ред.) мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота на Украине и выдуманное дело из Одессы. Это распоряжение он дал генеральному прокурору (Юрию) Луценко, СБ Украины", — сказал Саакашвили и добавил, что накануне был сильно избит его водитель.

По его мнению, правоохранители попытаются его арестовать в течение ближайших двух-трех дней — до организуемого им марша за импичмент президенту, который запланирован на третье декабря. По словам Саакашвили, правоохранители якобы "изъяли образцы его голоса" и будут пытаться сфальсифицировать аудиозаписи разговоров для уголовного дела против него. Кроме того, по утверждению Саакашвили, от имени его политической силы рассылается в конвертах некий "белый порошок".

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали целый ряд политических сил разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство политических сил заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок будет расширен, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".