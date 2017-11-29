БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Суд Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) был вынужден перенести заседание в другой зал после заявления о попытке самоубийства подсудимого генерала боснийских хорватов Слободана Праляка, так как голландские правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил судья Кармел Агиус.

Апелляционная палата МТБЮ во вторник подтвердила приговор в 25 лет тюремного заключения экс-премьеру самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прличу, 20 лет тюрьмы министру обороны Бруно Стоичу и 20 лет руководителю Хорватского совета обороны (HVO) Слободану Праляку, после чего адвокат Праляка заявил, что, по словам его подзащитного, тот предпринял попытку самоубийства. Затем национальное хорватское телевидение HRT сообщило, что Праляку оказывается медицинская помощь.

"Я посоветовался с моими коллегами, и мы решили, что право на суд включает в себя и право на оглашение приговора… Зал суда номер один в данный момент является местом проведения экспертизы, и местные власти (Нидерландов) обеспечили это место для ее проведения", — сообщил судья. Трансляция ведется на сайте МТБЮ из зала суда №3.

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и другие представители руководства республики выступили в поддержку подсудимых. На презентации книги "Генерал Праляк" в Загребе 24 ноября глава государства назвала его и остальных "защитниками Хорватии от агрессии", а книгу — выражением благодарности.

Согласно вердикту суда МТБЮ первой инстанции 29 мая 2013 года, экс-премьер самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич получил 25 лет тюрьмы. К 20 годам были приговорены министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович. Командир военной полиции Валентин Чорич получил 16 лет, а Берислав Пушич, отвечавший за военнопленных, приговорен к 10 годам.

Шестеро подсудимых обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Суд признал их участниками совместного преступного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий БиГ к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями, депортациями и другими преступлениями. Одним из эпизодов было разрушение силами боснийских хорватов памятника ЮНЕСКО — старого моста через реку Неретву в городе Мостар.

Хорватская Республика Херцег-Босна — непризнанное государство со столицей в Мостаре, существовавшее на территории Боснии и Герцеговины в период между 1991 и 1994 годами.

Жестокая гражданская война в Боснии и Герцеговине между хорватами, сербами и бошняками 1992-1995 годов окончилась Дейтонским соглашением 21 ноября 1995 года. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение действует до сих пор, оно определило специфическое государственное устройство БиГ: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.