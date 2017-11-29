СМИ сообщили о гибели хорватского генерала Праляка

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Осужденный Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) генерал боснийских хорватов Слободан Праляк скончался после попытки самоубийства в зале суда, сообщает агентство Hina со ссылкой на источник.

По его данным, генерал умер в больнице.

Официального подтверждения информации пока нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня Апелляционная палата МТБЮ подтвердила приговор Праляку — в 2013 году его осудили на 20 лет лишения свободы. На заседании генерал встал со своего места и прокричал, что он не военный преступник и "с презрением отвергает" вердикт.

Суд также подтвердил приговор экс-премьеру самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прличу (25 лет тюремного заключения) и министру обороны Бруно Стоичу (20 лет).

Ранее Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила в поддержку подсудимых. Глава государства назвала их "защитниками Хорватии от агрессии".

Помимо Стоича, Прлича и Праляка в 2013 году осудили еще трех человек по обвинению в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны во время конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Суд установил, что они добивались изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединения территорий БиГ к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями. Также силы боснийских хорватов разрушили памятник ЮНЕСКО — старый мост через реку Неретву в городе Мостар.

Хорватская Республика Херцег-Босна — непризнанное государство со столицей в Мостаре, существовавшее на территории Боснии и Герцеговины между 1991 и 1994 годами.