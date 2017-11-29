МИД Испании назвал ракетное испытание КНДР "провокацией"

МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. МИД Испании осудил очередное ракетное испытание, осуществленное Северной Кореей, назвав его "провокацией" и потребовав от этой страны отказаться от ядерной и ракетных программ.

"Испания решительным образом осуждает очередное провокационное действие Корейской Народно-Демократической республики (КНДР), которое заключается в запуске вчера, во вторник, баллистической ракеты", — говорится в заявлении МИД Испании.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что КНДР в очередной раз нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, которые требуют от этой страны отказаться от ядерной и ракетной программ. "Этот безответственный шаг — очередное звено в уже длинной цепи угрожающих действий в отношении соседних стран, Тихоокеанского региона и международного сообщества в целом", — говорится в заявлении.

Испания требует от северокорейского руководства "немедленно положить конец неприемлемым провокационным действиям" и уважать международное законодательство.

В ночь на среду КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению Пхеньяна, ракета может поразить цели на всей территории США.

Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.