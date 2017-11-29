В Германии 96-летнего бухгалтера из Освенцима приговорили к тюрьме

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Немецкий суд постановил заключить в тюрьму 96-летнего Оскара Гренинга, известного как "Счетовод из Аушвица". Об этом пишет Spiegel.
Оскара Гренинга осудили в июле 2015 года: тогда его признали причастным к убийству 300 000 человек и приговорили к четырем годам тюрьмы. Однако два года он жил дома, и до недавнего момента было неизвестно, отправится ли он за решетку. В августе 2017 года прокурор Ганновера отклонил просьбу Гренинга об отсрочке и заявил, что преступник "должен быть заключен в тюрьму".
Во время Второй мировой войны Гренинг работал бухгалтером в Аушвице: он пересчитывал деньги заключенных, которые позже отправлял в координирующее ведомство в Берлин. Гренинг никогда не отрицал своей работы в концлагере и признавал, что был причастен к уничтожению людей. Его показания считаются важными с исторической точки зрения, поскольку подтверждают преступления нацистского режима.