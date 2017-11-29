Кадыров рассказал о детях из России, которые находятся в багдадской тюрьме

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада, среди них раненые и инвалиды.

"Мы ни на одну минуту не приостанавливали работу по поиску в Ираке и Сирии граждан России. Этим по моему поручению занимается рабочая группа во главе с представителем главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби. Сегодня Зияд Мухамедович доложил, что установлено местонахождение большой группы женщин и детей — граждан России. Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей. Из Чечни только одна семья", — написал Кадыров в Instagram.

Отмечается, что среди них есть раненные и инвалиды. По словам Кадырова, все они переведены из лагеря в Мосуле в женскую тюрьму Багдада.