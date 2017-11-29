NBC уволил ведущего за неподобающее поведение сексуального характера

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский телеканал NBC уволил ведущего программы Today Мэтта Лауэра за неподобающее поведение сексуального характера, после чего президент США Дональд Трамп поинтересовался, когда будет уволено руководство телеканала за выпуск фейковых новостей.

"Мэтт Лауэр уволен с NBC News. В понедельник вечером мы получили жалобу от коллеги о неподобающем поведении сексуального характера на работе со стороны Мэтта Лауэра. В результате мы решили расторгнуть его контракт", — говорится в заявлении телеканала. Отмечается, что несмотря на то, что это первая жалоба на Лауэра за 20 лет его работы, у телеканала "есть причина полагать, что это не единственный (случай — ред)".

Решение NBC озвучили со-ведущие Лауэра Саванна Гатри и Хода Котб, отметив, что "это грустное утро" и их "сердце разбито".

В ответ на новость об увольнении ведущего президент США Дональд Трамп призвал уволить руководство за выпуск фейковых новостей. "Вау, Мэтта Лауэра только что уволили с NBC за "неподобающее поведение сексуального характера". Но когда будет уволено руководство NBC за выпуск такого большого количества фейковых новостей. Проверьте прошлое Энди Лэка (председатель канала NBC News — ред)", — написал он.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.