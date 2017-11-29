Число пострадавших при аварии поезда в Испании достигло 27, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате аварии пассажирского поезда в испанском регионе Андалусия достигло 27 человек, сообщает газета Pais со ссылкой на местную спасательную службу.

Ранее сообщалось о 21 раненом.

Состав, следовавший из Малаги в Севилью, в среду утром попал в аварию на участке полотна, размытом дождями, рядом с муниципалитетом Арааль. С рельсов сошел третий (последний) вагон состава. Всего в поезде ехали 79 пассажиров.

Андалусийский совет по вопросам здравоохранения сообщил, что двое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, были эвакуированы в больницу на вертолете.

Руководство совета также обратилось к железнодорожным властям региона за разъяснениями по поводу состояния участка путей, который не был закрыт для следования состава.