Полиция, расследующая дело о подлодке Nautilus, нашла еще одну руку

СТОКГОЛЬМ, 29 ноя – РИА Новости. Полиция Копенгагена сообщила, что в среду утром в бухте Кёге водолазы нашли еще одну человеческую руку, которая может иметь отношение к делу о подлодке Nautilus и гибели шведской журналистки Ким Валль.

"Еще одна рука обнаружена в бухте Кёге. Руку еще не исследовали, но ее нашли в том же месте, что и первую. Поэтому не исключается, что рука имеет отношение к делу о подлодке", — говорится в сообщении для прессы полиции Копенгагена. В нем не уточняется, правая ли это рука.

Несколько дней назад полиция сообщила об обнаружении левой руки, которую также связывают с гибелью шведской журналистки.

Следствие по этому делу ведется с августа в связи исчезновением Ким Валль после плавания на борту Nautilus вместе с ее владельцем — известным в Дании изобретателем Петером Мадсеном. Он находится под арестом с августа и последний раз его нахождение под стражей продлили до 13 декабря. Изобретатель подозревается в непристойном обращении с телом, в том числе и сексуального характера, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью о Мадсене. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта и закончится 25 апреля 2018 года.

Ким Валль исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки и что следов перелома на черепе нет. Полиция пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.