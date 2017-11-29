Правительство Чехии ушло в отставку

ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Чешское правительство во главе с премьером Богуславом Соботкой, функционировавшее с января 2014 года, объявило в среду о своей отставке, новый кабинет по итогам октябрьских парламентских выборов президент страны Милош Земан назначит 13 декабря, сообщил руководитель пресс-службы правительства Мартин Айрер.

"На своем последнем заседании в среду министры, в соответствии с законодательством, предусматривающим отставку правительства после первого заседания нового состава парламента, проголосовали за свою отставку. Еще в среду до конца дня документ об этом будет передан в Пражский град (резиденция президента)", — сообщил Айрер.

Во вторник после встречи с президентом лидер победившего на парламентских выборах движения ANO Андрей Бабиш сообщил журналистам, что глава республики намерен назначить его премьером 6 декабря, а 13 декабря планирует утвердить весь состав нового правительства. Согласно регламенту, Соботка до 13 декабря будет исполнять обязанности премьера, в том числе 12 декабря примет участие в климатическом саммите в Париже.

Сам Бабиш предполагает принять участие в саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря, где будут обсуждаться темы миграции, еврозоны и Brexit. Будущий премьер хочет на саммите твердо заявить о позиции Чехии, отвергающей миграционные квоты, нелегальную миграцию и, по крайней мере, в настоящий период – переход республики к европейской валюте.

Ранее Бабиш заявил, что, по его мнению, правила в еврозоне действуют не для всех одинаково, а более успешные в экономическом развитии страны вынуждены оплачивать долги отстающих государств. "Евро для нас в данный период не является выгодным, а вступать в систему только из политических соображений не имеет смысла", — подчеркнул Бабиш.