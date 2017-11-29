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В мире

Иран запретил пролет самолету болгарского премьера

16:1029.11.2017
410172
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фотоПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Иран во вторник не дал разрешение на транзитный пролет в своем воздушном пространстве правительственного самолета Болгарии, на борту которого находился премьер-министр страны Бойко Борисов, сообщила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

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Болгарский премьер во главе правительственной делегации направлялся с официальным визитом в Саудовскую Аравию. По словам Захариевой, Тегеран первоначально дал разрешение, однако отозвал его после того, как самолет премьера оказался в воздушном пространстве Ирана.

"Правительственный самолет имел необходимые дипломатические разрешения на пролет в иранском воздушном пространстве, полученный в последний момент отказ необъясним", — сообщила Захариева в эфире телеканала BTV.

Она сказала, что самолет был вынужден вернуться в воздушное пространство Турции и после получения соответствующего разрешения при содействии турецких властей направился в Саудовскую Аравию через территорию Ирака.

Дипломат отметила, что главной версией иранской стороны стало то, что самолет якобы незначительно отклонился от курса, и иранские власти потребовали, чтобы он покинул воздушное пространство страны. При этом Тегеран утверждает, что они не были осведомлены о присутствии на борту этого воздушного судна болгарского премьера.

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Захариева выразила сомнение, что экипаж правительственно самолета мог допустить подобную ошибку и отклониться от заданного курса. Она также пояснила, что перед полетом правительственного самолета, на борту которого будут находиться президент или премьер, предварительно запрашивается разрешение на пролет через воздушное пространство всех транзитных стран, так было и в этом случае.

При этом пресс-секретарь правительства Болгарии Севделина Арнаудова на своей странице в Facebook сообщила, что в связи с инцидентом в болгарский МИД был немедленно вызван вызван временно поверенный в делах посольства Ирана в Софии для прояснения ситуации.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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radionov_p
Вспомните сволочи еще не раз, как запрещали пролёт военно-транспортных самолетов с гуманитарной помощью для Сирии!
16:56
29.11.2017
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aleksandr.tarasov.tr
как нашего Министра Оборона не пропускать, так это нормально, а как их не пропустили-скандал! и наше руководство хотят на равных с ними общаться???
16:33
29.11.2017
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Agadadashev Jafar
Дважды "вызван". Исправьте!
16:20
29.11.2017
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liol
Летайте самолетами АЭРОФЛОТА
16:15
29.11.2017
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