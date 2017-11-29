Египет стремится наращивать военное сотрудничество с Россией

КАИР, 29 ноя – РИА Новости, Маргарита Кислова. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Каире заявил о стремлении Египта наращивать военное сотрудничество с Россией.

"Президент заявил о том, что высоко ценит прочные отношения с Россией, выразил стремление Египта продолжать их укрепление в будущем на всех направлениях, особенно в военной сфере в свете тех вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, прежде всего речь идет о терроризме", — говорится в распространенном заявлении президентской администрации по итогам переговоров в египетской столице.

В документе подчеркивается, что развитие сотрудничества между двумя странами будет способствовать восстановлению стабильности в регионе.