Саакашвили заявил, что считает невозможной свою экстрадицию в Грузию

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил в среду, что считает свою экстрадицию в Грузию невозможной.

Ранее Саакашвили заявил, что украинские власти готовят документы для его ареста и экстрадиции. Минюст Украины в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили и что министерство передает в генпрокуратуру запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.

По мнению Саакашвили, невозможность его экстрадиции обусловлена решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который подтвердил нарушение властями Грузии прав одного из его соратников — находящегося в заключении бывшего главы МВД страны и экс-премьера Вано Мерабишвили. Речь идет о жалобе Мерабишвили в связи с тем, что в декабре 2013 года его якобы незаконно вывезли ночью из места лишения свободы и допросили.

"Сегодня мои юристы подают в министерство юстиции (Украины — ред.) ходатайство о том, что ввиду такого решения ЕСПЧ и данного факта политического преследования, моя экстрадиция в Грузию невозможна в принципе", — написал Саакашвили в среду на своей странице в Facebook.

Мерабишвили — бывший член партии Саакашвили "Единое национальное движение", которая правила в Грузии на протяжении девяти лет до парламентских выборов 2012 года. Он был одним из первых, против кого новые власти Грузии выдвинули ряд обвинений и арестовали по четырем уголовным делам.

Саакашвили также предъявлены обвинения на родине по ряду уголовных дел, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды, однако он сумел уехать из страны сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Позднее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск. МВД Грузии заявляло, что Саакашвили будет арестован сразу же после пересечения границы страны.