Незаконно проникнувших в Индию беженцев-рохинджа будут депортировать

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя — РИА Новости. Индия будет депортировать, а не арестовывать беженцев из числа мусульман-рохинджа, незаконно попавших на ее территорию из соседней Бангладеш, заявил в среду генеральный директор службы безопасности индийской границы Шри К.К. Шарма.

"Проблема с беженцами рохинджа является комплексной. Наша политика состоит в том, чтобы отправлять назад любого, кто пересечет нашу границу. Мы не арестовываем таких нарушителей, потому что тогда они попадают под нашу ответственность. По моим данным, в Бангладеш от 900 тысяч до миллиона мусульман-рохинджа, и вероятность того, что они проникнут в Индию, высока. Мы не арестовываем их, а заставляем их возвращаться", — сказал Шарма журналистам.

Он сообщил, что из 87 беженцев, задержанных в текущем году при попытке незаконно попасть на территорию Индии, 76 были отправлены обратно в Бангладеш.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.

Беженцы находятся в настоящее время в лагерях перемещенных лиц на территории Бангладеш. Мьянма и Бангладеш подписали на прошлой неделе протокол об их репатриации. В соответствии с этим документом, процесс репатриации должен начаться в середине января 2018 года.