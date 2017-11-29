В Мексике на улицах города нашли холодильники с человеческими головами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Неизвестные оставили холодильники с человеческими останками в разных районах мексиканского города Гвадалахара, пишет журнал Proceso.

По данным издания, один из холодильников, в котором были обнаружены две человеческие головы, был установлен прямо перед редакцией телеканала Televisa Guadalajara.

В холодильниках находились угрожающие записки: одна из них в адрес местного судьи, другая была адресована главе полиции штата Халиско, столицей которого является Гвадалахара.

Оба послания были подписаны инициалами C.J.N.G., совпадающими названием действующего в штате наркокартеля "Халиско – Новое поколение".

Картель считается одной из крупнейших преступных группировок в Мексике. В 2015 году его члены атаковали город Гвадалахара и сбили военный вертолет.