В Испании в рамках операции против "грузинской мафии" задержали 23 человека

МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании в среду провели операцию по борьбе с организованной преступной группировкой, большая часть членов которой – выходцы из Грузии, задержаны 23 человека, говорится в сообщении полиции.

Операцию проводили совместно Национальная полиция Испании и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra. Задержанные подозреваются в квартирных кражах и отмывании денег.

Обыски проведены в Барселоне, ряде других каталонских городов и в Мадриде.

Расследование началось в январе 2016 года, когда в Таррасе было совершено убийство двух человек, выходцев из Грузии. Всего с этого времени в рамках различных операций были задержаны 40 членов так называемой "грузинской мафии". Общее число лиц, оказавшихся под подозрением правоохранительных органов, превышает 60 человек.