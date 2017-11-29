Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в посольство РФ. 29 ноября 2017

Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в посольство РФ. 29 ноября 2017

БАНГКОК, 29 ноя – РИА Новости. Принцесса Маха Чакри Сириндхон, младшая сестра короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона, посетила в среду с монаршим визитом посольство России в Бангкоке.

Визит принцессы стал первым визитом члена королевской семьи Таиланда в российское посольство за весь период существования российской дипмиссии в Бангкоке.

Принцессу Маха Чакри Сириндхон встретил у дверей посольства посол России в Таиланде Кирилл Барский и супруга посла Ольга Барская, которая по традиции вручила высокопоставленной посетительнице букет цветов.

© РИА Новости / Евгений Беленький Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в посольство РФ. 29 ноября 2017 © РИА Новости / Евгений Беленький Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в посольство РФ. 29 ноября 2017

Принцесса, имеющая звание генерала сухопутных войск и много лет преподающая военную историю в Высшем военном училище сухопутных войск Таиланда имени короля Чулалонгкорна Великого (Академия Чулачомклао), привела в российское посольство группу курсантов и преподавателей Академии. Визит начался с подробной и информативной лекции о России, которую прочел посол Кирилл Барский. Курсанты с живым интересом прослушали лекцию, а затем с позволения принцессы задали вопросы. Больше всего их интересовала система университетского, а также высшего военного образования в России.

© РИА Новости / Евгений Беленький Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в посольство РФ. 29 ноября 2017 © РИА Новости / Евгений Беленький Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в посольство РФ. 29 ноября 2017

После лекции высокопоставленная гостья и курсанты военного училища посетили среднюю общеобразовательную школу при посольстве РФ в Таиланде. Занятия на время визита не прерывались, так что принцесса наблюдала учебный процесс в классах в рабочей обстановке.

После посещения дипмиссии принцесса Маха Чакри Сириндхон в сопровождении посла РФ и его супруги отправилась с визитом в православный храм во имя святого Николая, Архиепископа Мир Ликийских, который расположен на восточной окраине Бангкока. В храме высокую гостью принимал глава представительства Русской православной церкви в Таиланде архимандрит Олег Черепанин. Курсанты, сопровождавшие принцессу, прослушали лекцию отца Олега о Русской православной церкви и православной культуре, после чего принцесса присутствовала при православном богослужении в Храме во имя святого Николая.

© РИА Новости / Евгений Беленький Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в посольство РФ. 29 ноября 2017 © РИА Новости / Евгений Беленький Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в посольство РФ. 29 ноября 2017

Принцесса Маха Чакри Сириндхон, дочь покойного короля Пхумипхона Адулъядета и сестра короля Маха Ватчиралонгкона, известна своими симпатиями к России. В 1993 году принцесса совершила визит в Россию, после которого написала и издала очень позитивную и благожелательную книгу, способствовавшую росту интереса тайцев к туризму в Россию и ведению бизнеса с Россией. В сентябре – октябре 2017 года принцесса посетила Россию вторично.