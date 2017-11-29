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Осужденному МТБЮ генералу Праляку оказывается медпомощь, сообщили СМИ

15:2929.11.2017
(обновлено: 16:02 29.11.2017)
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© AFP 2017 / Bart Maat / ANP Сотрудники службы экстренной помощи у здания Гаагского трибунала во время заседания по делу генерала боснийских хорватов Слободана Праляка. 29 ноября 2017Сотрудники службы экстренной помощи у здания Гаагского трибунала во время заседания по делу генерала боснийских хорватов Слободана Праляка. 29 ноября 2017
© AFP 2017 / Bart Maat / ANP

БЕЛГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Генералу боснийских хорватов Слободану Праляку, который заявил о попытке самоубийства после подтверждения его приговора Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), оказывается медицинская помощь, сообщило национальное хорватское телевидение HRT.

Американские военнослужащие в транспортном самолете перед отправкой в Афганистан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Пирогов
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Апелляционная палата МТБЮ ранее подтвердила приговор в 25 лет тюремного заключения экс-премьеру самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прличу, 20 лет тюрьмы министру обороны Бруно Стоичу и 20 лет руководителю Хорватского совета обороны (HVO) Слободану Праляку.

В ходе объявления подтверждения приговоров генерал Праляк встал со своего места и прокричал, что он "не военный преступник" и "с презрением отвергает" вердикт суда. Судья попытался перейти к оглашению решения по следующему обвиняемому, однако адвокат Праляка заявил, что, по словам его подзащитного, тот утром предпринял попытку самоубийства. Судья остановил заседание, трансляция была прервана.

Реакция женщин на оглашение приговора сербскому генералу Ратко Младичу. Босния и Герцеговина, 22 ноября 2017
© REUTERS / Dado Ruvic
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По данным телеканала, медицинская помощь вызвана в суд, ожидается прибытие вертолета. Получить комментарий пресс-службы МТБЮ в связи со сложившейся ситуацией РИА Новости не удалось.

Ранее Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и другие представители руководства республики выступили в поддержку подсудимых. На презентации книги "Генерал Праляк" в Загребе 24 ноября глава государства назвала его и остальных "защитниками Хорватии от агрессии", а книгу – выражением благодарности.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
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Согласно вердикту суда МТБЮ первой инстанции 29 мая 2013 года, экс-премьер самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич получил 25 лет тюрьмы. К 20 годам были приговорены министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович. Командир военной полиции Валентин Чорич получил 16 лет, а Берислав Пушич, отвечавший за военнопленных, приговорен к 10 годам.

Шестеро подсудимых обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Суд признал их участниками совместного преступного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий БиГ к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями, депортациями и другими преступлениями. Одним из эпизодов было разрушение силами боснийских хорватов памятника ЮНЕСКО – старого моста через реку Неретву в городе Мостар.

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