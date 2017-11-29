Осужденному МТБЮ генералу Праляку оказывается медпомощь, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Генералу боснийских хорватов Слободану Праляку, который заявил о попытке самоубийства после подтверждения его приговора Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), оказывается медицинская помощь, сообщило национальное хорватское телевидение HRT.
Апелляционная палата МТБЮ ранее подтвердила приговор в 25 лет тюремного заключения экс-премьеру самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прличу, 20 лет тюрьмы министру обороны Бруно Стоичу и 20 лет руководителю Хорватского совета обороны (HVO) Слободану Праляку.
В ходе объявления подтверждения приговоров генерал Праляк встал со своего места и прокричал, что он "не военный преступник" и "с презрением отвергает" вердикт суда. Судья попытался перейти к оглашению решения по следующему обвиняемому, однако адвокат Праляка заявил, что, по словам его подзащитного, тот утром предпринял попытку самоубийства. Судья остановил заседание, трансляция была прервана.
Ранее Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и другие представители руководства республики выступили в поддержку подсудимых. На презентации книги "Генерал Праляк" в Загребе 24 ноября глава государства назвала его и остальных "защитниками Хорватии от агрессии", а книгу – выражением благодарности.
Шестеро подсудимых обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Суд признал их участниками совместного преступного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий БиГ к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями, депортациями и другими преступлениями. Одним из эпизодов было разрушение силами боснийских хорватов памятника ЮНЕСКО – старого моста через реку Неретву в городе Мостар.