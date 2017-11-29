Киллер Попай: убийца сотен человек живет как голливудская звезда

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Преданный киллер" колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес Васкес по кличке Попай в прошлом убивал по пять-шесть человек в день, а теперь стал знаменитостью.

Попай признается, что лично убил более 250 человек. Он отсидел в тюрьме 23 года и вышел на свободу несколько лет назад. Теперь бывший киллер ведет жизнь "голливудской звезды" — с ним фотографируются на улицах, у него берут интервью, а на его канал на YouTube подписаны сотни тысяч человек. Кроме того, Попай снимается в кино и пишет книги.

Сам он охотно рассказывает о том, как убивал и пытал людей. "Если бы Пабло Эскобар приказал мне убить своего отца, я бы убил", — утверждает Попай.

Васкес также был одним из организаторов теракта 27 ноября 1989 года: тогда по указанию Эскобара в Boeing 727-21 авиакомпании Avianca была установлена бомба. Целью был помощник президента страны, но его на борту не оказалось. В результате теракта погибли 107 человек, трое из них — на земле.

Сын одного из погибших недавно встретился с Попаем. "Когда я посмотрел в глаза Попаю, я увидел человека, который ничуть не раскаивается за ту боль, которую он причинил тысячам колумбийцев", — заявил он.

Сын другой жертвы убийцы Карлос Сулуага попробовал объяснить, почему люди так охотно фотографируются с ним. "Это все из-за полного невежества", — считает он. По его словам, они воспринимают Попая как голливудского актера. "Он убивал людей — как в фильмах, пытал людей — как в фильмах, а теперь еще и живет как в Голливуде, — добавил он. — И наше общество, молодые люди, берут пример с таких персонажей".