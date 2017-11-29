В ГД надеются, что КНДР воздержится от запуска ракет во время Олимпиады

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев выразил надежду, что КНДР не будет планировать пусков ракет во время проведения Олимпиады-2018, а власти Южной Кореи и США не будут провоцировать Пхеньян на необдуманные действия.
В ночь на среду Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США.
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.