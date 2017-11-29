Число жертв землетрясения на западе Ирана превысило 500 человек

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на западе Ирана в середине ноября, достигло 505 человек, сообщила Организация судебной медицины страны.
Несколько дней назад сообщалось о 483 жертвах и более 12 тысяч пострадавших.
"Число жертв возросло до 505 человек", — говорится в сообщении на сайте организации.
В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.