В Италии открыли представительство Абхазии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Представительство Абхазии зарегистрировано в Италии, сообщила пресс-служба абхазского МИД.

По данным пресс-службы ведомства, в рамках визита в Италию замглавы МИД Абхазии Кан Тания провел во вторник провел пресс-конференцию, на которой рассказах местным СМИ о политическом статусе Абхазии, экономике и туристической привлекательности республики.

"В ходе пресс-конференции было объявлено о регистрации дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах Евросоюза", — говорится в сообщении.

Как уточнил Тания, это представительство не имеет дипломатических функций, так как Италия не признает независимость Абхазии. Основной функцией представительства будет защита прав граждан Абхазии, проживающих на территории Евросоюза, а также развитие взаимоотношений между абхазским и итальянским народами, продвижение позитивного имиджа Абхазии, языка, культуры и традиций.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала в начале августа. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Независимость Абхазии также признали Венесуэла, Никарагуа, Тувалу, Вануату и Науру.