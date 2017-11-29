Киев сорвал инспекцию ОБСЕ, ООН и МККК в захваченные поселки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Киев сорвал инспекцию представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), ООН и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в захваченные силовиками поселки в Донбассе, заявили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт.

"Международные организации СММ ОБСЕ, МККК и ООН только что покинули подконтрольный ДНР поселок Гольмовское, так и не дождавшись согласования гарантий безопасности с украинской стороны в СЦКК на посещение агрессивно захваченных националистическим подразделением батальона "Айдар" населенных пунктов на севере Горловки", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Как сообщили в ведомстве, наблюдатели собирались посетить поселки для "мониторинга реальной ситуации и общения с жителями". По словам представителя ДНР в СЦКК, первыми попытались проехать представители Красного Креста, однако были остановлены украинскими силовиками и возвращены обратно "по причине якобы несогласованности на их работу в этих населенных пунктах, а также минной опасности на подступах к населенным пунктам".

"При этом накануне МККК получили письменные гарантии безопасности от украинской стороны", — заявил он.