На Украине заявили, что не допустят возвращения России в ПАСЕ

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Россия не вернется в ПАСЕ, Киев этого не допустит, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью украинскому "Пятому каналу".

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в интервью газете Financial Times, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян. Позже глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что таким образом Ягланд открыто выступил за возвращение РФ в Ассамблею. По словам Арьева, если это произойдет, украинской делегации в ПАСЕ "больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения".

"Я спокойно к этому отношусь. Думаю, все равно Россия в ПАСЕ не вернется… Украинская дипломатия и украинские парламентарии проводят активную работу… мы не допустим возвращения России, иначе это будет просто дискредитация самого Совета Европы", — заявил Елисеев, интервью которого приводит в среду телеканал на своем сайте.