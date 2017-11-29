ДНР обвинила силовиков в провокациях на фоне переговоров в Минске

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Заявление украинских силовиков об обстреле территории пункта пропуска в районе Горловки в Донбассе является провокацией в преддверии переговоров по Украине в Минске, заявил в среду РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее госслужба Украины по ЧС заявила, что ополченцы якобы обстреляли пункт по оказанию помощи гражданскому населению на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. В среду в столице Белоруссии началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Это исключительно провокация украинских силовиков накануне минских переговоров. По нашим данным, противник уже вторые сутки ведет целенаправленные обстрелы своих территорий. Все это было необходимо для аргументирования встречных, но лживых обвинений в адрес республик в ходе минских переговоров после совершения грубейших нарушений договоренностей с момента последней встречи контактной группы", — заявил собеседник агентства.