БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного Демократического фронта в Черногории Милан Кнежевич назвал абсурдными и нежизнеспособными утверждения свидетеля обвинения по делу о попытке путча в Черногории, что глава Чечни Рамзан Кадыров пытался повлиять на черногорских мусульман с целью склонить их на сторону оппозиции.

Ранее свидетель обвинения по делу о подготовке переворота в Черногории осенью 2016 года Саша Синджелич назвал в суде гражданина РФ Эдуарда Шишмакова, которого именует "Эди", главным организатором подготовки путча и планировавшегося ареста экс-премьера республики Мило Джукановича.

"Во время очередного выступления ложного свидетеля обвинения Саши Синджелича мы узнали новые моменты, а именно, что в госперевороте кроме мистического "Эди" замешан и глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Саши Синджелича, тот мистический россиянин во время одной прогулки в парке Калемегдан в Белграде сообщил ему, что Кадыров включился в события в Черногории и дал огромную сумму денег одному из черногорских муфтиев, чтобы тот повлиял на (политическое движение славян-мусульман) Бошнякую партию и она вошла в коалицию с ДФ", — сказал РИА Новости оппозиционный лидер.

"Это абсурдная и нежизнеспособная конструкция, так как Бошняцкая партия вошла в коалицию с правящей Демократической партией социалистов (ДПС) и очевидно, что речь идет о необходимости новой дискредитации России, попытки скомпрометировать одного из важных людей в РФ, и потребности постоянно поддерживать антироссийскую истерику в Черногории", — подчеркнул Кнежевич.

Руководство Демократического фронта сообщило, что передало через российское посольство в Подгорице письмо для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором, по словам оппозиционера, хотело сообщить о новых попытках представить Россию в негативном свете и связать Москву с предполагаемой попыткой госпереворота на парламентских выборах в Черногории 16 октября 2016 года.

Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке путча выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Кнежевич в апреле заявил РИА Новости, что "ключевой свидетель обвинения" Синджелич является агентом НАТО, действовавшим под страхом 21-летнего тюремного заключения в Хорватии, другие обвиняемые также называли его агентом-провокатором. Высший суд Черногории подтвердил наличие у свидетеля обвинение неотбытого в Хорватии тюремного заключения и временно отложил вопрос выдачи в соседнюю страну на время разбирательства о попытке путча.