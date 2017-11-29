В Белоруссии задержали украинского бизнесмена за дачу взятку

МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Руководитель украинского предприятия "Завод утяжелителей" Александр Скиба задержан в Белоруссии по делу о даче взятки должностному лицу Минского тракторного завода (МТЗ), сообщил РИА Новости в среду официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что руководитель украинского предприятия "Завод утяжелителей" Скиба, который прибыл в Минск в середине октября на переговоры с МТЗ, был задержан КГБ Белоруссии. МИД Украины направил в Минск ноту, чтобы уточнить информацию о его задержании.

"Всего установлено более 20 фактов коррупционной деятельности должностных лиц МТЗ на общую сумму более 40 тысяч долларов. В отношении сотрудников предприятия возбуждены уголовные дела по статье 430 уголовного кодекса ("получение взятки"), в отношении гражданина Украины Скибы — по части 2 статьи 431 ("дача взятки"). Все фигуранты коррупционных схем задержаны. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей", — проинформировал представитель КГБ.

По информации ведомства, в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями с поличным при получении взятки в размере 2,8 тысячи долларов от председателя правления ПАО "Завод утяжелителей", гражданина Украины Скибы задержан главный металлург МТЗ, в качестве посредника при получении взятки выступал его сын.

Также задокументирован факт получения взятки от представителей коммерческих структур в размере 1,7 тысячи долларов начальником управления материально-технического обеспечения МТЗ, добавил официальный представитель КГБ.

Для дальнейшего производства уголовные дела переданы в Следственный комитет Белоруссии.