На Украине рассказали о "способе остановить" строительство Крымского моста

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России, чтобы не дать закончить возведение Крымского моста, сообщается на сайте ведомства.

"Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", — подчеркнул Омелян.

Он отметил, что сооружение моста в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины, так как в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

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