МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В России обеспокоены очередными ракетными испытаниями КНДР и будут предпринимать усилия, чтобы убедить Северную Корею отказаться от испытаний, а США и их союзников — от проведения запланированных учений возле Корейского полуострова, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, все государства должны делать всё необходимое, чтобы выполнялись резолюции ООН, были прекращены ракетные испытания. Она посетовала, что "за последние два месяца не было сделано реальных шагов, чтобы можно было перейти к диалогу".

"Мы будем и дальше убеждать Северную Корею, чтобы она прекратила ракетные испытания, а США и их союзников — оставить агрессивную риторику", — сказала Матвиенко. "Последние пуски КНДР вызывают серьезную озабоченность", — добавила она.

Матвиенко отметила, что в следующем году у нее запланированы поездки в Северную и Южную Кореи, "поскольку есть приглашения от обеих стран". О сроках визита спикер Совфеда пообещала сообщить дополнительно.

В ночь на среду Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США.

Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.

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