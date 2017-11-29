МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В России обеспокоены очередными ракетными испытаниями КНДР и будут предпринимать усилия, чтобы убедить Северную Корею отказаться от испытаний, а США и их союзников — от проведения запланированных учений возле Корейского полуострова, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы будем и дальше убеждать Северную Корею, чтобы она прекратила ракетные испытания, а США и их союзников — оставить агрессивную риторику", — сказала Матвиенко. "Последние пуски КНДР вызывают серьезную озабоченность", — добавила она.
Матвиенко отметила, что в следующем году у нее запланированы поездки в Северную и Южную Кореи, "поскольку есть приглашения от обеих стран". О сроках визита спикер Совфеда пообещала сообщить дополнительно.
Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.
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