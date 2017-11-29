Американские СМИ рассказали о гомосексуалистах и трансгендерах в ВСУ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В самом начале военного конфликта в Донбассе недостаток численного состава украинской армии восполняли представители ЛГБТ-сообщества, сообщает телеканал NBC.

Журналисты отмечают, что в 2014 году украинская армия была слаба и остро нуждалась в любых новобранцах, чем воспользовались геи и лесбиянки. Они хотели не только помочь военным, но и изменить отношение общества к себе.

Евгения (имя изменено по просьбе героини), 32-летний медик, присоединилась к украинской армии в 2016 году. Она предпочитает не распространяться о своей сексуальной ориентации, так как ее родители приняли эту новость весьма тяжело.

"Мы не касаемся этой темы. А в армии, возможно, кто-то и догадывается, но там действует принцип "Не спрашивай, не говори", — пояснила Евгения.

Анастасия Полянская, 41-летняя женщина-трансгендер, поступила добровольцем в ВСУ в 2015 году. По ее словам, ориентация и пол военнослужащих не должны были иметь значение, однако все же ее особенности ей мешали. Однако Анастасия выразила надежду, что однажды ситуация изменится.