В Харькове неизвестные бросили гранату в аптеку

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Взрыв произошел утром в среду в аптеке в украинском Харькове, никто не пострадал, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что информация поступила в полицию в среду в 04.00 (05.00 мск) от работников муниципальной охраны.

"Полицейские осмотрели 100 квадратных метров территории. Установлено, что неизвестные разбили стекло в аптеке и бросили в помещение неизвестный предмет, ориентировочно, гранату. В результате действий злоумышленников произошел взрыв", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Вещественные доказательства собраны и направлены на экспертизу.