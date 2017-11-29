Осужденный МТБЮ генерал Праляк заявил о попытке самоубийства

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Осужденный Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) генерал боснийских хорватов Слободан Праляк заявил, что предпринял попытку самоубийства перед заседанием апелляционной палаты МТБЮ, на котором ему подтвердили приговор. После этого заседание было остановлено, трансляция прервана.
В ходе объявления подтверждения приговоров генерал Праляк встал со своего места и прокричал, что отказывается принять данный вердикт. Остальные осужденные промолчали.
Затем адвокат Праляка заявил, что, по словам его подзащитного, тот утром предпринял попытку самоубийства. Судья остановил заседание, трансляция была прервана.
Шестеро подсудимых обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Суд признал их участниками совместного преступного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий БиГ к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями, депортациями и другими преступлениями.