Осужденный МТБЮ генерал Праляк заявил о попытке самоубийства

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Осужденный Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) генерал боснийских хорватов Слободан Праляк заявил, что предпринял попытку самоубийства перед заседанием апелляционной палаты МТБЮ, на котором ему подтвердили приговор. После этого заседание было остановлено, трансляция прервана.

Согласно вердикту суда МТБЮ первой инстанции 29 мая 2013 года, экс-премьер самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич получил 25 лет тюрьмы. К 20 годам были приговорены министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович. Командир военной полиции Валентин Чорич получил 16 лет, а Берислав Пушич, отвечавший за военнопленных, приговорен к 10 годам. В среду суд подтвердил приговоры, вердикты оглашал председательствующий судья Жан-Клод Антонетти. Подсудимым в отбытие срока будет засчитано время, уже проведенное в заключении.

В ходе объявления подтверждения приговоров генерал Праляк встал со своего места и прокричал, что отказывается принять данный вердикт. Остальные осужденные промолчали.

Затем адвокат Праляка заявил, что, по словам его подзащитного, тот утром предпринял попытку самоубийства. Судья остановил заседание, трансляция была прервана.

Хорватская Республика Херцег-Босна — непризнанное государство со столицей в Мостаре, существовавшее на территории Боснии и Герцеговины в период между 1991 и 1994 годами

Шестеро подсудимых обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Суд признал их участниками совместного преступного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий БиГ к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями, депортациями и другими преступлениями.