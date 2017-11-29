В Греции машина с мигрантами упала с обрыва

АФИНЫ, 29 ноя — РИА Новости. Четверо нелегальных мигрантов погибли на севере Греции минувшей ночью, когда их автомобиль упал в пропасть после полицейской погони, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Водитель автомобиля, перевозивший мигрантов, не остановился по требованию полиции и попытался скрыться. На большой скорости водитель хотел съехать на грунтовую дорогу, но сорвался в пропасть.
Погибли четыре человека, один госпитализирован в критическом состоянии и четверо — с незначительными травмами, сообщает агентство.
Всего в машине находились девять человек — восемь нелегальных мигрантов и их перевозчик, который был за рулем. По информации полиции, перевозчик также был мигрантом, он просил и получил временное убежище. Владельцем автомобиля является житель Афин с пакистанским гражданством.
Предварительное расследование ведут департамент безопасности полиции и пограничная служба.