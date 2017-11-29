МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Приглашение от президентского комитета ПАСЕ в адрес российских парламентариев для участия в заседании в Париже 14 декабря получено, но состав российской делегации пока не определен, сообщил РИА Новости источник в Госдуме, знакомый с ситуацией.

Ранее источник в ПАСЕ сообщил РИА Новости, что президентский комитет Ассамблеи пригласил четырех российских парламентариев для обсуждения в Париже 14 декабря доклада Микеле Николетти о будущем Совета Европы.

"Приглашение действительно уже пришло, российская делегация поедет, но в каком составе — пока не решено", — сказал собеседник агентства.