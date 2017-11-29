Медведчук обвинил Волкера в непрофессионализме

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Позиция спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера по Донбассу не отличается последовательностью и принципиальностью, как переговорщик он ведет себя непрофессионально, заявил представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

"Я думаю, что как человек, который ведет переговоры, который представляет одну из сторон в переговорах с Россией, где его визави является помощник президента России господин (Владислав) Сурков, он вообще не имеет права высказывать различные позиции. А они у него различные, потому что в последовательности и принципиальности позиция господина Волкера, как представителя Госдепа, не отличается", — сказал Медведчук.

"Если проанализировать его последнее интервью, в котором он излагает свою точку зрения в отношении событий в Донбассе, ту точку зрения, которой он пытается понравиться одной из сторон, это лишнее свидетельство или отсутствия профессионализма в действиях этого человека или действия, которые направлены на то, чтобы провести очередную пиар-акцию себя любимого. Я думаю, что как переговорщик он себя ведет непрофессионально", — добавил он.

Медведчук также скептически отозвался о прогнозах Волкера по ситуации Донбасса в следующем году.

"Что касается его высказываний в отношении войны, могу сказать о том, что, не думаю, что он владеет особенностями ситуации в Донбассе, особенностями возможности сторон по выполнению минских соглашений", — сказал он, назвав слова Волкера слишком пессимистическими.