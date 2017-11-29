В ПАСЕ пригласили российских парламентариев для обсуждения будущего СЕ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президентский комитет ПАСЕ пригласил четырех российских парламентариев для обсуждения в Париже 14 декабря доклада основного кандидата на пост главы Ассамблеи в 2018 году Микеле Николетти о будущем Совета Европы, сообщил РИА Новости источник в ассамблее.
РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.
Резолюция и доклад итальянского парламентария Николетти была принята на осенней сессии Ассамблеи. В докладе он оценил ситуацию во всех странах Ассамблеи, включая Россию, в преддверии проведения саммита Совета Европы. Парламентарий предложил провести заседание совместной комиссии ПАСЕ и комитета министров Совета Европы для выработки общих мер по подготовке к саммиту, а также инициировать процедуру согласования правил, регулирующих участие и представительство государств в двух уставных органах Совета. При этом Николлети отметил важность того, чтобы "все государства-члены Организации были полностью представлены в этом процессе, на парламентской стороне и на межправительственной стороне".