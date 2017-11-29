МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что минский формат себя исчерпал, не имеют ничего общего с реальностью, это политический пиар, заявил журналистам представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

"Я уверен в том, что минский формат себя не исчерпал, минский формат — это тот формат, который предусмотрен нормандским форматом. Его решения утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН. Если кому-то из чиновников Украины хочется что-то сделать для того, чтобы создать новый формат, я хочу отметить, что это в последнюю очередь зависит от Украины. А в первую очередь зависит от всех остальных сторон. С учетом того, что минские соглашения, как и минский формат, является безальтернативным и для Вашингтона, и для Брюсселя, и для Киева официального в лице главы государства, президента Украины, и для Москвы, я думаю, что подобные заявления ничего общего с реальностью не имеют и звучат как политический пиар", — сказал Медведчук в эфире телеканала " Россия 24 ".