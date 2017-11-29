МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия на сегодняшний день не предпринимает никаких реальных действий для возвращения своих баз на Кубу или во Вьетнам, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Такая возможность… рассматривалась чисто гипотетически. На сегодняшний день никаких реальных действий по возвращению российских баз ни в Латинскую Америку, ни в Юго-Восточную Азию не предпринимается", — сказал он.

Ранее Бондарев заявил РИА Новости, что размещение военной базы РФ на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности, также России следует подумать о возвращении ВМФ во Вьетнам с санкции правительства этой страны.