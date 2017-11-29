Япония и Южная Корея будут добиваться усиления санкций против КНДР

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи согласились с необходимостью усиления санкций и нажима на КНДР в связи с испытанием новой баллистической ракеты "Хвасон-15", говорится в сообщении южнокорейского политического ведомства по итогам телефонного разговора министров иностранных дел двух стран.
"Министр Кан Гён Хва выразила глубокую озабоченность возобновлением безрассудных провокаций Северной Кореей, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества", — говорится в сообщении МИД Южной Кореи. По словам Кан Гён Хва, международное сообщество "должно сплотиться и продолжить все дипломатические усилия для сдерживания ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи, в том числе путем жестких санкций и давления".
Японский министр Коно согласился с этим и отметил важность продолжения тесного многостороннего взаимодействия Республики Корея и Японии с США, в том числе в СБ ООН для того, чтобы "принять действенные и мощные меры международного сообщества в отношении Северной Кореи".
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