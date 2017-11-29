Япония и Южная Корея будут добиваться усиления санкций против КНДР

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи согласились с необходимостью усиления санкций и нажима на КНДР в связи с испытанием новой баллистической ракеты "Хвасон-15", говорится в сообщении южнокорейского политического ведомства по итогам телефонного разговора министров иностранных дел двух стран.

Глава МИД Японии Тако Коно переговорил с его южнокорейской коллегой Кан Гён Хва вечером в среду после пуска в КНДР ракеты, которая упала к западу от побережья префектуры Аомори в Японии.

"Министр Кан Гён Хва выразила глубокую озабоченность возобновлением безрассудных провокаций Северной Кореей, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества", — говорится в сообщении МИД Южной Кореи. По словам Кан Гён Хва, международное сообщество "должно сплотиться и продолжить все дипломатические усилия для сдерживания ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи, в том числе путем жестких санкций и давления".

Японский министр Коно согласился с этим и отметил важность продолжения тесного многостороннего взаимодействия Республики Корея и Японии с США, в том числе в СБ ООН для того, чтобы "принять действенные и мощные меры международного сообщества в отношении Северной Кореи".

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