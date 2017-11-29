Кризис в Ливане вскоре завершится, заявил президент

РИМ, 29 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Кризис в Ливане близок к завершению, Саад Харири останется премьером страны, заявил президент Ливана Мишель Аун.
Премьер Харири 22 ноября вернулся в Бейрут впервые после своего внезапного заявления об отставке, сделанного из Эр-Рияда в начале месяца. После возвращения и встречи с Ауном он в тот же день сообщил, что решил отложить отставку.
"Ливан всегда был спокойной и надежной страной, им умеют управлять. Кризис закончится на следующей неделе", — сказал президент в интервью итальянской газете La Stampa.
По его словам, договоренность о том, что Харири, который "приостановил" свою отставку, останется премьер-министром, достигнута при участии всех политических сил, как присутствующих в правительстве, так и вне его: об этом "есть полное согласие".
Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинив шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, а также заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.
После Харири, обращаясь к сторонникам, отметил, что составит с ними "линию обороны" и силы "центра, умеренности и стабильности" в Ливане.