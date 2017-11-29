Кризис в Ливане вскоре завершится, заявил президент

РИМ, 29 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Кризис в Ливане близок к завершению, Саад Харири останется премьером страны, заявил президент Ливана Мишель Аун.

Премьер Харири 22 ноября вернулся в Бейрут впервые после своего внезапного заявления об отставке, сделанного из Эр-Рияда в начале месяца. После возвращения и встречи с Ауном он в тот же день сообщил, что решил отложить отставку.

"Ливан всегда был спокойной и надежной страной, им умеют управлять. Кризис закончится на следующей неделе", — сказал президент в интервью итальянской газете La Stampa.

По его словам, договоренность о том, что Харири, который "приостановил" свою отставку, останется премьер-министром, достигнута при участии всех политических сил, как присутствующих в правительстве, так и вне его: об этом "есть полное согласие".

"Не было никакого политического вакуума, все партии наделили меня полными полномочиями. Мы просили, чтобы нам вернули нашего премьера. Ответа все не было. Нам ничего не оставалось кроме как обратиться к Венской конвенции, которая закрепляет права глав государств и правительств за рубежом, мы обратились к международному сообществу. Мир объединился против нашей страны", — сказал Аун, который в среду прибудет в Рим для участия в международном форуме "Средиземноморские диалоги".

Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинив шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, а также заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

После Харири, обращаясь к сторонникам, отметил, что составит с ними "линию обороны" и силы "центра, умеренности и стабильности" в Ливане.