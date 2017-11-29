Проект кабмина Молдавии по Приднестровью требует доработки, заявил Додон

КИШИНЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассказал РИА Новости о подготовленном правительством республики проекте видения урегулирования приднестровского вопроса и заявил, что этот документ не соответствует подходам в политическом решении этой проблемы и поэтому требует доработки.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что правительство Молдавии подготовило план урегулирования приднестровского конфликта, который будет представлен в ближайшем будущем. По данным издания, в документе говорится о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и трансформации нынешней миротворческой операции с участием России в гражданскую "мирогарантийную". Статус непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в составе единой Молдавии предлагается во многом приравнять к нынешнему статусу Гагаузской автономии, "но с еще более усеченными полномочиями".

"Мы видели этот проект, считаем, что он не соответствует тем подходам, которые обеспечили бы компромисс и интерес Молдавии в политическом решении и урегулировании приднестровского вопроса. Мы разработали наше видение, основой которой является: сохранение, укрепление и международное признание постоянного статуса нейтралитета Молдавии, право на самоопределение в случае потери государственности Молдавии", — заявил Додон.

По его словам, план, а вернее "видение" урегулирования приднестровского конфликта, должен быть доработан. "Мы будем дорабатывать концепцию и надеемся найти общую позицию в рамках платформы президент-спикер-премьер. Надеемся, это произойдет в ближайшие недели, месяц. Если нет, то этот вопрос остается в доработке до парламентских выборов", — отметил президент.

Как сообщал "Коммерсант", черновик проекта подготовили эксперты: глава кишиневского Института развития и социальных инициатив "Будущее" (IDIS "Viitorul"), экс-посол Молдавии в США Игорь Мунтяну и румынский аналитик Юлиан Кифу, работавший советником президента Румынии по национальной безопасности в период, когда этот пост занимал Траян Бэсеску. По данным источников "Коммерсанта", после них текст был переработан вице-премьером Молдавии по реинтеграции Георгием Баланом и послом по особым поручениям молдавского МИД Ионом Ставилэ.

"С учетом состава экспертов, которые занимались разработкой видения правительства (открыто поддерживают ликвидацию Молдавии и вступление в НАТО), можно сразу понять, что документ не соответствует интересам укрепления молдавской государственности", — подчеркнул Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.