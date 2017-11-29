МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кремле считают провокационным новый ракетный пуск КНДР и надеются, что другим сторонам конфликта удастся сохранить спокойствие, чтобы не ухудшить ситуацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, очередной запуск ракеты — это провокационные действия, которые провоцируют дальнейший рост напряженности. И который отодвигает нас на момент начала урегулирования кризисной ситуации. Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию", — ответил Песков на вопрос, какова реакция Кремля на пуск северокорейской ракеты и можно ли говорить, что сейчас северокорейским руководством всерьез рассматривается дорожная карта, предложенная Кремлем и Пекином для разрешения кризиса.

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