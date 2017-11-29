МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Палестины Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом, отметив, что РФ продолжит оказывать содействие усилиям по восстановлению палестинского национального единства.

"Примите сердечные поздравления по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом. Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника ближневосточного "квартета" международных посредников занимает принципиальную позицию в поддержку реализации законного права палестинцев на самоопределение", — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, РФ выступает за достижение всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Ближнем Востоке на прочной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции СБ ООН и Арабскую мирную инициативу.

По словам Путина, результатом такого урегулирования должно стать прекращение начавшейся в 1967 году израильской оккупации арабских земель и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

"В условиях сохраняющейся напряжённости на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также с учётом роста террористической угрозы в регионе особое значение приобретают Ваша неизменная приверженность политико-дипломатическому решению палестинской проблемы и Ваш курс на преодоление межпалестинского раскола. Со своей стороны продолжим оказывать содействие усилиям по восстановлению палестинского национального единства", — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что РФ готова и далее развивать экономические связи с Палестиной, а также активно участвовать в решении актуальных социальных проблем, с которыми сталкивается ее население. Путин добавил, что большое значение в этом плане придается деятельности Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Путин пожелал Аббасу здоровья и успехов, а дружественному палестинскому народу — мира и благополучия на родной земле.