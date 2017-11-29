Путин приедет в Минск на заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин посетит Минск 30 ноября для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля.
Планируется обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ.
Кроме того, будет подписан ряд документов, в том числе декларация в связи с 25-летием договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации договора о коллективной безопасности.