Любая точка США: Пхеньян объявил о завершении создания "ядерных сил"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая, по утверждению Пхеньяна, способна доставить ядерный боезаряд до любой точки США, в том числе — Вашингтона.

Пуск ракеты состоялся в ночь со вторника на среду в 03.18 часов (21.18 мск вторника). В заявлении КНДР указываются точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность — 950 километров.

Полет ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии, в 250 километрах от префектуры Аомори. Пуск не нанес ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

Еще до заявления КНДР военные эксперты Японии и США склонялись к тому, что ракета является межконтинентальной, способна преодолеть расстояние в 13 тысяч километров и достичь Вашингтона. "Хвасон-15", так же как и ее более ранняя модификация МБР "Хвасон-14", опробованная в июле, была выпущена по навесной траектории – вертикально, под изначально заданным большим углом для того, чтобы сократить дальность полета в горизонтальной плоскости.

В июле были испытаны две ракеты "Хвасон-14". Пуск "Хвасон-15" прервал молчание КНДР, длившееся два с половиной месяца, с 15 сентября, когда была испытана ракета средней дальности "Хвасон-12". Она, так же как и еще одна ракета этой же модификации, выпущенная 29 августа, перелетела через территорию Японии.

Пхеньян

По заявлениям Пхеньяна, "Хвасон-15" способна нанести удар по любой точке Соединенных Штатов.

"Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" оснащается системой оружия, способной нагрузить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США", — говорится в сообщении северокорейской дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В нем отмечается, что разработка и развитие стратегического оружия КНДР нацелены "на защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа".

"Мы еще раз торжественно заявляем, что это не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, пока не нарушены будут интересы нашего государства", — говорится в сообщении.

Северная Корея подчеркивает, что ее ракетные испытания не угрожают странам региона. "Испытательный пуск ракеты не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", — говорится в официальном заявлении, переданном в эфире центрального северокорейского телевидения.

За запуском "Хвасон-15" наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Лично наблюдая за успешным испытанием МБР "Хвасон-15", товарищ Ким Чен Ын дал ему высокую оценку, сказав, что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства", — сообщает северокорейское телевидение.

США обещают справиться

Комментируя запуск северокорейской ракеты, президент США Дональд Трамп заявил, что подход Вашингтона к КНДР "не поменяется".

"Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся", — сказал американский лидер.

"Мы серьезно к этому относимся", — добавил Трамп.

Позднее он написал в своем Twitter, что "после ракетного запуска КНДР сейчас важно как никогда финансировать наше правительство и бюджет!".

"Демократы не должны держать финансирование войск в заложниках за амнистию и незаконную иммиграцию. Я победил на обещаниях остановить незаконную иммиграцию. Они (демократы — ред.) сейчас угрожают закрытием (правительства — ред.), чтобы добиться своего", — считает Трамп.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал все страны усилить давление на КНДР.

"Все страны должны продолжить усиливать экономические и дипломатические меры (в отношении Пхеньяна — ред.). В дополнение к осуществлению всех существующих санкций ООН международное сообщество должно принять дополнительные меры, чтобы укрепить безопасность в области мореплавания, включая право запретить транспортировку товаров в и из КНДР по морскому пути", — цитирует госдеп слова Тиллерсона.

При этом госсекретарь подчеркнул, что "Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути денуклеаризации и прекращению воинственных действий Северной Кореи".

Как ожидается, в ближайшее время США обсудят возможные действия в отношении КНДР со своими союзниками.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с Канадой созовут встречу "Командования объединенных наций" (было сформировано во время Корейской войны 1950-53 годов под флагом ООН для помощи Южной Корее — ред.) с Республикой Кореей и Японией и другими ключевыми странами, которые больше всего страдают от этой проблемы, чтобы обсудить, как глобальное сообщество может противостоять угрозе всему мировому сообществу от Северной Кореи", — заявил Тиллерсон.

Мир осуждает

Со своей стороны президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также осудил очередной ракетный пуск КНДР и пообещал принять самые решительные меры, сообщает агентство Ренхап.

"Я решительно осуждаю Северную Корею за организацию таких безрассудных провокаций", — заявил Мун на экстренном заседании Совета национальной безопасности, которое состоялось через несколько часов после сообщения об очередных ракетных испытаниях КНДР.

"Северная Корея должна немедленно отказаться от своих безрассудных стремлений, которые приведут к ее изоляции и краху, и сесть за стол переговоров. Правительство никогда не потерпит провокаций со стороны КНДР", — добавил южнокорейский лидер.

Обеспокоенность действиями Северной Кореи выразил Китай.

"Китайская сторона выражает крайнюю озабоченность в связи ракетной активностью КНДР и выступает против этого. Мы настоятельно призываем КНДР уважать требования соответствующих резолюций СБ ООН и прекратить действия, которые ведут к обострению напряженности на Корейском полуострове", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

С осуждением действий КНДР выступили и французские власти. "Я убежден в том, что сейчас как никогда ранее настало время усиления давления и санкций", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Европейский союз считает, что новый пуск ракеты КНДР — это серьезная провокация.

"Сегодняшний ракетный пуск КНДР является еще одним неприемлемым нарушением международных обязательств КНДР, прописанных во многочисленных резолюциях СБ ООН", — заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

С похожим заявлением выступила и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал КНДР "воздержаться от дальнейших провокаций и отказаться от ядерной и ракетной программ".

"Северная Корея должна вернуться к заслуживающему доверия и значимому диалогу с международным сообществом", — говорится в заявлении Столтенберга.

Экстренное заседание СБ ООН

В связи с произошедшим США, Япония и Южная Корея запросили проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН.

"США, Япония и Республика Корея запросили проведение экстренной встречи Совета Безопасности. Мы работаем над внесением заседания в график работы", — сказал представитель дипмиссии Италии, которая председательствует в СБ.

Постпредство США при ООН в своем Twitter сообщило, что заседание пройдет в открытом формате в 16.30 по времени Нью-Йорка (30 ноября в 00.30 мск).

Ракеты – на вооружение

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский считает, что Северная Корея уже в ближайшее время может принять на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты.

"Если говорить о том, какой тип ракеты был испытан, то мы пока что имеем только внешние характеристики этого испытания. Однозначно утверждать трудно, является ли это изделие межконтинентальной ракетой или это ракета средней дальности, но никто не сомневается, что в ближайшее время КНДР сможет поставить на вооружение ракеты межконтинентальной дальности", — сказал Мураховский.

"Мы уже знаем, что у них точно есть баллистические ракеты средней дальности, также с высокой вероятностью можно говорить, что корейцы провели испытания ядерных боеприпасов. Об этом можно говорить по косвенным признакам. Они уверенно движутся в направлении создания межконтинентальной ракеты", — отметил эксперт.

По словам Мураховского, КНДР и ранее заявляла, что обладает межконтинентальной ракетой, "если эта ракета действительно является межконтинентальной, то она обладает дальностью порядка 9-10 тысяч километров, а в этом случае это покрывает территорию США".

Приглашение к переговорам по-корейски

Новый пуск ракеты со стороны КНДР может являться неким намеком Пхеньяна на то, что необходимо ускорить процесс начала переговоров по северокорейской ядерной программе, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

"То есть это, как я думаю, такая форма показать, что отсутствие переговоров и отсутствие площадки переговорного процесса – это очень опасно в той ситуации, когда КНДР может в любой момент и новые пуски организовать. Поэтому, это некий намек, знак, что надо встречаться, надо обсуждать и надо разговаривать. Мне кажется, именно так", — сказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что существуют разные мнения насчет КНДР: одни выступают за "войну на уничтожение" северокорейского режима, другие говорят, что надо договариваться.

"И пока между ними решение какое-то определенное не принято, то я думаю, Северная Корея показывает, что нужно договариваться, и что это будет самым правильным", — добавил собеседник агентства.

При этом он высказал мнение о том, что новые возможные санкции против Пхеньяна не будут иметь никакого значения.

"Какие там еще могут быть санкции? КНДР под такими всеобъемлющими санкциями, что говорить о каких-то еще санкциях просто смешно. КНДР уже так давно живет в условиях санкциях и "отставки" от остального мира, что это (новые санкции – ред.) не имеет уже никакого значения", — считает Мосяков.

По словам эксперта, даже в условиях санкций какие-то связи, которые есть у КНДР с Китаем и другими ближайшими странами как были, так и будут. По его мнению, какие-то вещи, связанные с работой северокорейских рабочих в Китае, в России – это совершенно другой разговор.

"Это чисто гуманитарный вопрос, связанный просто с выживанием северокорейцев. Он не имеет никакого отношения к войне, к санкциям, ни к чему", — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин считает, что "страшных последствий" для КНДР не будет.

"Очевидно, что этот запуск повысит напряженность. Я не думаю, что для Северной Кореи могут быть какие-то очень страшные последствия, потому что все возможные санкции уже введены. Осталось только начать полную блокаду, чтобы народ начал умирать. Я думаю, что вряд ли Совет Безопасности (ООН — ред.) на это пойдет. Еще один вариант — нанесение удара США, о чем неоднократно говорил президент Трамп. Но, мне кажется, что одного одиночного запуска ракеты недостаточно", — рассказал эксперт РИА Новости.