Любая точка США: Пхеньян объявил о завершении создания "ядерных сил"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая, по утверждению Пхеньяна, способна доставить ядерный боезаряд до любой точки США, в том числе — Вашингтона.
Полет ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии, в 250 километрах от префектуры Аомори. Пуск не нанес ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.
Еще до заявления КНДР военные эксперты Японии и США склонялись к тому, что ракета является межконтинентальной, способна преодолеть расстояние в 13 тысяч километров и достичь Вашингтона. "Хвасон-15", так же как и ее более ранняя модификация МБР "Хвасон-14", опробованная в июле, была выпущена по навесной траектории – вертикально, под изначально заданным большим углом для того, чтобы сократить дальность полета в горизонтальной плоскости.
В июле были испытаны две ракеты "Хвасон-14". Пуск "Хвасон-15" прервал молчание КНДР, длившееся два с половиной месяца, с 15 сентября, когда была испытана ракета средней дальности "Хвасон-12". Она, так же как и еще одна ракета этой же модификации, выпущенная 29 августа, перелетела через территорию Японии.
Пхеньян
По заявлениям Пхеньяна, "Хвасон-15" способна нанести удар по любой точке Соединенных Штатов.
"Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" оснащается системой оружия, способной нагрузить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США", — говорится в сообщении северокорейской дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы еще раз торжественно заявляем, что это не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, пока не нарушены будут интересы нашего государства", — говорится в сообщении.
Северная Корея подчеркивает, что ее ракетные испытания не угрожают странам региона. "Испытательный пуск ракеты не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", — говорится в официальном заявлении, переданном в эфире центрального северокорейского телевидения.
За запуском "Хвасон-15" наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Лично наблюдая за успешным испытанием МБР "Хвасон-15", товарищ Ким Чен Ын дал ему высокую оценку, сказав, что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства", — сообщает северокорейское телевидение.
США обещают справиться
Комментируя запуск северокорейской ракеты, президент США Дональд Трамп заявил, что подход Вашингтона к КНДР "не поменяется".
"Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся", — сказал американский лидер.
"Мы серьезно к этому относимся", — добавил Трамп.
"Демократы не должны держать финансирование войск в заложниках за амнистию и незаконную иммиграцию. Я победил на обещаниях остановить незаконную иммиграцию. Они (демократы — ред.) сейчас угрожают закрытием (правительства — ред.), чтобы добиться своего", — считает Трамп.
В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал все страны усилить давление на КНДР.
"Все страны должны продолжить усиливать экономические и дипломатические меры (в отношении Пхеньяна — ред.). В дополнение к осуществлению всех существующих санкций ООН международное сообщество должно принять дополнительные меры, чтобы укрепить безопасность в области мореплавания, включая право запретить транспортировку товаров в и из КНДР по морскому пути", — цитирует госдеп слова Тиллерсона.
Как ожидается, в ближайшее время США обсудят возможные действия в отношении КНДР со своими союзниками.
"Соединенные Штаты в сотрудничестве с Канадой созовут встречу "Командования объединенных наций" (было сформировано во время Корейской войны 1950-53 годов под флагом ООН для помощи Южной Корее — ред.) с Республикой Кореей и Японией и другими ключевыми странами, которые больше всего страдают от этой проблемы, чтобы обсудить, как глобальное сообщество может противостоять угрозе всему мировому сообществу от Северной Кореи", — заявил Тиллерсон.
Мир осуждает
Со своей стороны президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также осудил очередной ракетный пуск КНДР и пообещал принять самые решительные меры, сообщает агентство Ренхап.
"Северная Корея должна немедленно отказаться от своих безрассудных стремлений, которые приведут к ее изоляции и краху, и сесть за стол переговоров. Правительство никогда не потерпит провокаций со стороны КНДР", — добавил южнокорейский лидер.
Обеспокоенность действиями Северной Кореи выразил Китай.
"Китайская сторона выражает крайнюю озабоченность в связи ракетной активностью КНДР и выступает против этого. Мы настоятельно призываем КНДР уважать требования соответствующих резолюций СБ ООН и прекратить действия, которые ведут к обострению напряженности на Корейском полуострове", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
С осуждением действий КНДР выступили и французские власти. "Я убежден в том, что сейчас как никогда ранее настало время усиления давления и санкций", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Сегодняшний ракетный пуск КНДР является еще одним неприемлемым нарушением международных обязательств КНДР, прописанных во многочисленных резолюциях СБ ООН", — заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
С похожим заявлением выступила и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал КНДР "воздержаться от дальнейших провокаций и отказаться от ядерной и ракетной программ".
"Северная Корея должна вернуться к заслуживающему доверия и значимому диалогу с международным сообществом", — говорится в заявлении Столтенберга.
Экстренное заседание СБ ООН
В связи с произошедшим США, Япония и Южная Корея запросили проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН.
"США, Япония и Республика Корея запросили проведение экстренной встречи Совета Безопасности. Мы работаем над внесением заседания в график работы", — сказал представитель дипмиссии Италии, которая председательствует в СБ.
Постпредство США при ООН в своем Twitter сообщило, что заседание пройдет в открытом формате в 16.30 по времени Нью-Йорка (30 ноября в 00.30 мск).
Ракеты – на вооружение
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский считает, что Северная Корея уже в ближайшее время может принять на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты.
"Мы уже знаем, что у них точно есть баллистические ракеты средней дальности, также с высокой вероятностью можно говорить, что корейцы провели испытания ядерных боеприпасов. Об этом можно говорить по косвенным признакам. Они уверенно движутся в направлении создания межконтинентальной ракеты", — отметил эксперт.
По словам Мураховского, КНДР и ранее заявляла, что обладает межконтинентальной ракетой, "если эта ракета действительно является межконтинентальной, то она обладает дальностью порядка 9-10 тысяч километров, а в этом случае это покрывает территорию США".
Приглашение к переговорам по-корейски
Новый пуск ракеты со стороны КНДР может являться неким намеком Пхеньяна на то, что необходимо ускорить процесс начала переговоров по северокорейской ядерной программе, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.
Он отметил, что существуют разные мнения насчет КНДР: одни выступают за "войну на уничтожение" северокорейского режима, другие говорят, что надо договариваться.
"И пока между ними решение какое-то определенное не принято, то я думаю, Северная Корея показывает, что нужно договариваться, и что это будет самым правильным", — добавил собеседник агентства.
При этом он высказал мнение о том, что новые возможные санкции против Пхеньяна не будут иметь никакого значения.
"Какие там еще могут быть санкции? КНДР под такими всеобъемлющими санкциями, что говорить о каких-то еще санкциях просто смешно. КНДР уже так давно живет в условиях санкциях и "отставки" от остального мира, что это (новые санкции – ред.) не имеет уже никакого значения", — считает Мосяков.
"Это чисто гуманитарный вопрос, связанный просто с выживанием северокорейцев. Он не имеет никакого отношения к войне, к санкциям, ни к чему", — пояснил собеседник агентства.
В свою очередь доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин считает, что "страшных последствий" для КНДР не будет.
"Очевидно, что этот запуск повысит напряженность. Я не думаю, что для Северной Кореи могут быть какие-то очень страшные последствия, потому что все возможные санкции уже введены. Осталось только начать полную блокаду, чтобы народ начал умирать. Я думаю, что вряд ли Совет Безопасности (ООН — ред.) на это пойдет. Еще один вариант — нанесение удара США, о чем неоднократно говорил президент Трамп. Но, мне кажется, что одного одиночного запуска ракеты недостаточно", — рассказал эксперт РИА Новости.