В ситуации с КНДР "ковбойские" методы не помогут, заявили в Совфеде

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Альтернативы предложенной Россией и Китаем схеме действий по КНДР нет, "ковбойские" методы не помогут, надо возвращать ситуацию в переговорное русло, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

КНДР утверждает, что она испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая может поразить цели на всей территории США. Пуск ракеты состоялся в ночь на среду в 03.18 часов (21.18 мск вторника). В заявлении указываются и точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

"Альтернативы деэскалации, действиям по предложенной Россией и Китаем схеме "двойного замораживания" нет. На любые угрозы Пхеньян будет отвечать совершенствованием своего оружия. "Ковбойские" методы не помогут, надо возвращать ситуацию в переговорное русло", — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, КНДР хочет показать США, что безопасного для Америки военного решения корейской проблемы не будет. Как отметил сенатор, в Пхеньяне прекрасно понимают, что ни один американский политик не рискнет начать операцию, в которой есть риск ответного ядерного удара непосредственно по самим американцам, а не только по их союзникам.

"Ни угрозы, ни усиленные санкции США не работают. А их сохранение в условиях более чем двухмесячной паузы, взятой Пхеньяном, не прошло в КНДР незамеченным", — подчеркнул Косачев.