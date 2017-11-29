В Минске начала работу подгруппа по безопасности в Донбассе, сообщили в ДНР

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Подгруппа по безопасности в Донбассе начала работу в столице Белоруссии, сообщил в среду исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах Владислав Дейнего.

"Подгруппа по безопасности приступила к работе", — цитирует слова Дейнего Луганский информационный центр.

Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее тематических подгрупп пройдет в среду в Минске. Участникам переговоров предстоит проанализировать такие ключевые вопросы, как ситуация с безопасностью в зоне конфликта и подготовка к обмену пленными.