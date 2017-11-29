На Бали возобновил работу закрытый из-за извержения вулкана аэропорт

Местные жители по дороге в школу на острове Бали наблюдают за извержением вулкана Агунг, Индонезия. 28 ноября 2017

Местные жители по дороге в школу на острове Бали наблюдают за извержением вулкана Агунг, Индонезия. 28 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт на острове Бали в Индонезии, закрытый на несколько дней из-за извержения вулкана Агунг, возобновил работу, говорится в заявлении аэропорта.

Ранее власти Индонезии продлили распоряжение о закрытии международного аэропорта Нгурах-Рай на острове Бали с 28 до 30 ноября. Ожидалось, что аэропорт будет закрыт вплоть до четверга до 07.00 часов по местному времени (02.00 мск).

"Аэропорт Нгурах-Рай открылся 29 ноября в 14.28 по местному времени (09.28 мск)", — говорится в заявлении аэропорта в Twitter.

В минувшее воскресенье произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке.